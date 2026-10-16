Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000
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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб.
В наличии
Код товара: 574232
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Загружаем...
11 960 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х60х60
Вес, кг.
15.8
Описание товара Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000
Электрический снегоуборщик REDVERG RD-ESB45/2000 6676695 предназначен для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, автомобильных парковок, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Режим работы: повторнократковременный, под надзором оператора. Продолжительность непрерывной работы не более 20 минут, после чего перерыв в работе в выключенном состоянии не менее 10 минут. Общее время использования не более 2 часов в сутки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Электрический снегоуборщик REDVERG RD-ESB45/2000 6676695 предназначен для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, автомобильных парковок, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Режим работы: повторнократковременный, под надзором оператора. Продолжительность непрерывной работы не более 20 минут, после чего перерыв в работе в выключенном состоянии не менее 10 минут. Общее время использования не более 2 часов в сутки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - этот товар вы можете купить по цене 11960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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