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Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000

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Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 1
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 2
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 3
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 4
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 5
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 6
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 7
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 8
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 1
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 2
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 3
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 4
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 5
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 6
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 7
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 8
  • Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000
11 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDVERG
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Размеры в упаковке, см
60х60х60
Вес, кг.
15.8

Описание товара Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000

Электрический снегоуборщик REDVERG RD-ESB45/2000 6676695 предназначен для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, автомобильных парковок, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Режим работы: повторно­кратковременный, под надзором оператора. Продолжительность непрерывной работы не более 20 минут, после чего перерыв в работе в выключенном состоянии не менее 10 минут. Общее время использования не более 2 часов в сутки.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Описание
Электрический снегоуборщик REDVERG RD-ESB45/2000 6676695 предназначен для уборки легкого, не слежавшегося снега на территориях небольших площадок, автомобильных парковок, дорожек, тротуаров и иных открытых ровных твердых поверхностей. Режим работы: повторно­кратковременный, под надзором оператора. Продолжительность непрерывной работы не более 20 минут, после чего перерыв в работе в выключенном состоянии не менее 10 минут. Общее время использования не более 2 часов в сутки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический RedVerg RD-ESB45/2000 - этот товар вы можете купить по цене 11960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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