Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40-42, 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
4
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
2.18
Электростартер
да
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 260 руб.
В наличии
Код товара: 751049
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21 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
4
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
2.18
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х30
Вес, кг.
11
Описание товара Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40-42, 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) СЛА-40-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS для быстрой и эффективной уборки путей подъезда и пешеходных дорожек. Регулируемое направление выброса снега помогает справляться со снежными завалами, а тихая работа позволяет работать в любое время суток. Встроенные колеса повышают маневренность и облегчают работу. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
4
Высота захвата, см
2
Дальность выброса снега
6
Мощность электрического двигателя, л.с
2.18
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) СЛА-40-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS для быстрой и эффективной уборки путей подъезда и пешеходных дорожек. Регулируемое направление выброса снега помогает справляться со снежными завалами, а тихая работа позволяет работать в любое время суток. Встроенные колеса повышают маневренность и облегчают работу. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40-42, 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В) - стоимость товара 21260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40-42, 40 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)