Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб.
В наличии
Код товара: 751048
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х45
Вес, кг.
18.6
Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 030 руб.8008 руб. в СплитСнегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 56...
-
В наличииЦена 37 500 руб. 53 463 руб.9375 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.
-
В наличииЦена 37 850 руб. 56 125 руб.9463 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Champion ST661
-
В наличииЦена 38 230 руб.9558 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.
-
В наличииЦена 41 240 руб.10310 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 45 970 руб.11493 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762, 62 см, 7 лс, ...
-
В наличииЦена 46 600 руб.11650 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756E, электростарт...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97652, SB 560 LP, 212cc,...
-
В наличииЦена 47 900 руб.11975 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66, 66 см, 7 лс
-
В наличииЦена 49 470 руб.12368 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-762E, электростарт...
-
В наличииЦена 49 720 руб.12430 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-72, 72 см, 7 лс
-
В наличииЦена 52 330 руб.13083 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик ЗУБР СМБ-7-66 Э, электростарт...
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В) – стоимость товара 27670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)