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Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex

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Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 1
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 2
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 3
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 4
Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 5
Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 6
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 7
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 8
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 9
Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 1
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 2
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 3
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 4
  • Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 5
  • Пылесос вертикальный Jimmy H9 Flex - фото 6
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 7
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 8
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 9
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Jimmy H9 Flex - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex
16 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, см
70х31х20
Вес, кг.
5.18

Описание товара Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex

Аккумуляторный вертикальный пылесос JIMMY H9 FLEX использует высокоэффективный бесщеточный двигатель с цифровым управлением мощностью 600 Вт собственной разработки, который обеспечивает мощность всасывания 200 Вт, более быстро и тщательно очищает волосы на ковре, крупный и мелкий мусор, а также пыль в щелях пола. Важным преимуществом пылесоса является умный датчик пыли, который позволяет менять мощность в зависимости от загрязнения поверхности.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex




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Характеристики
Бренд
JIMMY
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
Аккумуляторный вертикальный пылесос JIMMY H9 FLEX использует высокоэффективный бесщеточный двигатель с цифровым управлением мощностью 600 Вт собственной разработки, который обеспечивает мощность всасывания 200 Вт, более быстро и тщательно очищает волосы на ковре, крупный и мелкий мусор, а также пыль в щелях пола. Важным преимуществом пылесоса является умный датчик пыли, который позволяет менять мощность в зависимости от загрязнения поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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