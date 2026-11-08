Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб.
В наличии
Код товара: 571386
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х31х20
Вес, кг.
5.18
Описание товара Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex
Аккумуляторный вертикальный пылесос JIMMY H9 FLEX использует высокоэффективный бесщеточный двигатель с цифровым управлением мощностью 600 Вт собственной разработки, который обеспечивает мощность всасывания 200 Вт, более быстро и тщательно очищает волосы на ковре, крупный и мелкий мусор, а также пыль в щелях пола. Важным преимуществом пылесоса является умный датчик пыли, который позволяет менять мощность в зависимости от загрязнения поверхности.
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Аккумуляторный вертикальный пылесос JIMMY H9 FLEX использует высокоэффективный бесщеточный двигатель с цифровым управлением мощностью 600 Вт собственной разработки, который обеспечивает мощность всасывания 200 Вт, более быстро и тщательно очищает волосы на ковре, крупный и мелкий мусор, а также пыль в щелях пола. Важным преимуществом пылесоса является умный датчик пыли, который позволяет менять мощность в зависимости от загрязнения поверхности.
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Пылесос беспроводной Jimmy H9 Flex - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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