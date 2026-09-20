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Видеорегистратор Tenda N6P-8H купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tenda N6P-8H

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Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 1
Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 2
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Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 9
Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 1
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 2
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 3
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 4
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 5
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 6
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 7
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 8
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 9
  • Видеорегистратор Tenda N6P-8H - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569909
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
5х4х2
Вес, кг.
2

Описание товара Видеорегистратор Tenda N6P-8H

N6P-8H- сетевой видеорегистратор c функцией питания по PoE и поддержкой 8 видео-каналов. Видеорегистратор работает по системе Plug & Play, не требующей дополнительных настроек при подключении камер, оснащен функцией изоляции «битых» секторов жесткого диска, поддерживает код сжатия H.265. N6P-8H позволяет хранить данный на диске типа SATA до 10 TB и в облаке, бесплатно в течение 3 месяцев. С помощью установленного на мобильный телефон приложение TDSEE, вы сможете удаленно следить за мониторами и получать уведомление о вне шт.атных ситуациях в режиме реального времени. Видеорегистратор рекомендован для установки в сетях малых и средних офисов, ресторанов и магазинов, для организации видеонаблюдения дворовых территорий.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tenda N6P-8H




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
N6P-8H- сетевой видеорегистратор c функцией питания по PoE и поддержкой 8 видео-каналов. Видеорегистратор работает по системе Plug & Play, не требующей дополнительных настроек при подключении камер, оснащен функцией изоляции «битых» секторов жесткого диска, поддерживает код сжатия H.265. N6P-8H позволяет хранить данный на диске типа SATA до 10 TB и в облаке, бесплатно в течение 3 месяцев. С помощью установленного на мобильный телефон приложение TDSEE, вы сможете удаленно следить за мониторами и получать уведомление о вне шт.атных ситуациях в режиме реального времени. Видеорегистратор рекомендован для установки в сетях малых и средних офисов, ресторанов и магазинов, для организации видеонаблюдения дворовых территорий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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