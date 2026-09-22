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IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) купить с доставкой в Москве
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IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C)

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IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 1
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 2
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 3
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 4
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 5
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 6
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 7
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 8
IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 1
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 2
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 3
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 4
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 5
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 6
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 7
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 8
  • IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731714
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Габариты
285x210x48 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C)

IP видеорегистратор HiWatch DS-N208P(C) обеспечивает запись видео при подключении до 8 камер по сетевому интерфейсу с поддержкой питания PoE и станет надежным решением для организации системы наблюдения не территории средней площади. Данная модель предоставляет возможность размещения одного накопителя SATA объемом не более 6 ТБ. Для подключения к мониторам предусмотрены востребованные видеовыходы HDMI и VGA. Также имеются 2 порта USB для периферийного оборудования. Вместе с видеорегистратором HiWatch DS-N208P(C) поставляется адаптер питания для простого подключения.

Отзывы о товаре IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Габариты
285x210x48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
IP видеорегистратор HiWatch DS-N208P(C) обеспечивает запись видео при подключении до 8 камер по сетевому интерфейсу с поддержкой питания PoE и станет надежным решением для организации системы наблюдения не территории средней площади. Данная модель предоставляет возможность размещения одного накопителя SATA объемом не более 6 ТБ. Для подключения к мониторам предусмотрены востребованные видеовыходы HDMI и VGA. Также имеются 2 порта USB для периферийного оборудования. Вместе с видеорегистратором HiWatch DS-N208P(C) поставляется адаптер питания для простого подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


IP-видеорегистратор 8-ми канальный c 8-ю PoE интерфейсами Видеовход: 8 IP 4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Аудиовыход; HiWatch DS-N208P(C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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