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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0

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Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
  • Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728027
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Регистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Габариты
43x201x200
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0

Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 – это высокотехнологичное устройство, обеспечивающее поддержку просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения видео с подключенных камер с разрешением до 6 МП. Благодаря цифровому зуму, пользователи могут детализировать изображение без потери качества. Видеорегистратор поддерживает входной и выходной битрейт 60/40 Мбит/с и работает с форматами видео S+265, H.265 и H.264, что обеспечивает высокую эффективность сжатия и экономию места на диске. Устройство совместимо с сетевыми камерами сторонних производителей, что расширяет возможности его использования. Видеорегистратор оснащен одним HDMI выходом и двумя USB входами (2xUSB 2.0), что позволяет легко подключать дополнительные устройства. Для подключения камер предусмотрены четыре порта 10/100BASE-T с поддержкой PoE и общим бюджетом 28 Вт. Видеорегистратор также поддерживает установку одного жесткого диска SATA III 3.5’’ емкостью до 6ТБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Регистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
есть
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Габариты
43x201x200
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 – это высокотехнологичное устройство, обеспечивающее поддержку просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения видео с подключенных камер с разрешением до 6 МП. Благодаря цифровому зуму, пользователи могут детализировать изображение без потери качества. Видеорегистратор поддерживает входной и выходной битрейт 60/40 Мбит/с и работает с форматами видео S+265, H.265 и H.264, что обеспечивает высокую эффективность сжатия и экономию места на диске. Устройство совместимо с сетевыми камерами сторонних производителей, что расширяет возможности его использования. Видеорегистратор оснащен одним HDMI выходом и двумя USB входами (2xUSB 2.0), что позволяет легко подключать дополнительные устройства. Для подключения камер предусмотрены четыре порта 10/100BASE-T с поддержкой PoE и общим бюджетом 28 Вт. Видеорегистратор также поддерживает установку одного жесткого диска SATA III 3.5’’ емкостью до 6ТБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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