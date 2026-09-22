Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3104 I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 – это высокотехнологичное устройство, обеспечивающее поддержку просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения видео с подключенных камер с разрешением до 6 МП. Благодаря цифровому зуму, пользователи могут детализировать изображение без потери качества. Видеорегистратор поддерживает входной и выходной битрейт 60/40 Мбит/с и работает с форматами видео S+265, H.265 и H.264, что обеспечивает высокую эффективность сжатия и экономию места на диске. Устройство совместимо с сетевыми камерами сторонних производителей, что расширяет возможности его использования. Видеорегистратор оснащен одним HDMI выходом и двумя USB входами (2xUSB 2.0), что позволяет легко подключать дополнительные устройства. Для подключения камер предусмотрены четыре порта 10/100BASE-T с поддержкой PoE и общим бюджетом 28 Вт. Видеорегистратор также поддерживает установку одного жесткого диска SATA III 3.5’’ емкостью до 6ТБ, что обеспечивает длительное хранение видеозаписей.
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