Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569435
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, кг.
6.2
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428MP
28портовый гигабитный управляемый коммутатор 2?го уровня с 24 портами PoE+.
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28портовый гигабитный управляемый коммутатор 2?го уровня с 24 портами PoE+.
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