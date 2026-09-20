Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 1853 Life White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 1853 Life White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 1
Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 2
Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 3
Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 010 руб.  1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life White

Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто предпочитает удобство и функциональность. Этот мобильный телефон оснащен Bluetooth, что обеспечивает легкую связь с другими устройствами. Отсутствие Wi-Fi компенсируется длительным временем работы от аккумулятора емкостью 600 мАч, что позволяет оставаться на связи без частой подзарядки. Телефон имеет компактные размеры с диагональю экрана 1,77 дюйма и весом всего 88 грамм, что делает его невероятно удобным для повседневного использования. Несмотря на свои небольшие размеры, телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что особенно удобно для тех, кто нуждается в разделении личных и рабочих звонков. Кнопка SOS на корпусе устройства обеспечивает дополнительную безопасность, быстро связывая пользователя с выбранным контактом в экстренной ситуации. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе белого цвета, который придает устройству элегантность и стиль. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, кнопочный телефон BQ предлагает все основные функции, которые необходимы для надежной связи, делая его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и эффективность.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1853 Life White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто предпочитает удобство и функциональность. Этот мобильный телефон оснащен Bluetooth, что обеспечивает легкую связь с другими устройствами. Отсутствие Wi-Fi компенсируется длительным временем работы от аккумулятора емкостью 600 мАч, что позволяет оставаться на связи без частой подзарядки. Телефон имеет компактные размеры с диагональю экрана 1,77 дюйма и весом всего 88 грамм, что делает его невероятно удобным для повседневного использования. Несмотря на свои небольшие размеры, телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что особенно удобно для тех, кто нуждается в разделении личных и рабочих звонков. Кнопка SOS на корпусе устройства обеспечивает дополнительную безопасность, быстро связывая пользователя с выбранным контактом в экстренной ситуации. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе белого цвета, который придает устройству элегантность и стиль. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, кнопочный телефон BQ предлагает все основные функции, которые необходимы для надежной связи, делая его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и эффективность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 1853 Life White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...