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SSD Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1)

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Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Энергопотребление
1.45
  • Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559642
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, кг.
3.2

Описание товара Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1)

SSD накопитель Apacer AST280 имеет объём 480 Гб. Такое решение будет оптимальным для большинства пользователей, которые используют компьютер для работы и учёбы. Устройство отличается долговечностью и быстротой работы, а стандартные разъёмы позволяют устанавливать комплектующую в различные ноутбуки и ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
280
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.45
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Apacer AST280 имеет объём 480 Гб. Такое решение будет оптимальным для большинства пользователей, которые используют компьютер для работы и учёбы. Устройство отличается долговечностью и быстротой работы, а стандартные разъёмы позволяют устанавливать комплектующую в различные ноутбуки и ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer AST280 480 Gb (AP480GAST280-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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