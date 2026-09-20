ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom VGD-II-25K33RM 25000Вт 25000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования. Модель, вес которой составляет 30 кг, предлагает активную мощность в 25,000 Вт и полную мощность в 25,000 В·А, что делает её идеальной для использования в средах с высоким потреблением электроэнергии. Этот ИБП имеет топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высокую стабильность и надежность работы, поддерживая чистую синусоидальную форму напряжения. Устройство поддерживает трёхфазное подключение, что делает его подходящим для использования в промышленной и корпоративной среде. Powercom ИБП предлагает продуманную защиту с поддержкой защиты локальной сети и телефонной линии, что максимально повышает безопасность ваших данных. Диапазон входного напряжения от 220 В до 478 В позволяет устройству функционировать в различных условиях подачи электроэнергии, гарантируя стабильную работу оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, которая является проверенным и надежным источником энергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать устройство как в серверные стойки, так и в башенном положении, обеспечивая гибкость в организации пространства. Наличие клеммного блока в качестве типа розеток упрощает подключение и обслуживание устройства. С этим источником бесперебойного питания от Powercom ваше оборудование будет находиться под надежной защитой в любых условиях.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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