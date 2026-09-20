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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B) купить с доставкой в Москве
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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)

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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
бронза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%
1 370 руб.  5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551792
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
бронза
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
260

Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)

Представляем вашему вниманию высококачественное подключение для душевого шланга от известного бренда Lemark. Модель LM4883B — это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и стиль в ванной комнате. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B выполнено из прочной латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Этот материал не только гарантирует долговечность, но и придает изделию эстетичный вид, что особенно важно для создания гармоничного интерьера. Дизайн в стиле ретро и бронзовый цвет делают этот элемент сантехники не только функциональным, но и декоративным. Установка данного подключения осуществляется на стену, что позволяет сэкономить пространство и сделать использование душа более комфортным. Параметры подключения составляют: ширина — 55 мм, высота — 82 мм, глубина — 32 мм. Это оптимальные размеры, которые обеспечивают легкость в монтаже и использовании. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B имеет одно отверстие для монтажа и стандарт подводки 1/2, что делает его совместимым с большинством стандартных душевых шлангов. Страна-производитель — Чехия, что подчеркивает высокое качество и надежность изделия. Каждое подключение сопровождается гарантией от производителя сроком на 4 года, что подтверждает уверенность в качестве и долговечности продукции Lemark. Вес в упаковке составляет всего 0.258 кг, а размеры упаковки — 10x10x10 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Выбирая подключение для душевого шланга Lemark LM4883B, вы инвестируете в надежное и стильное решение для вашего дома. Этот продукт идеально подходит как для нового ремонта, так и для обновления существующего интерьера. Доверьтесь качеству и стилю от Lemark — выберите лучшее для своего комфорта.

Отзывы о товаре Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
бронза
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию высококачественное подключение для душевого шланга от известного бренда Lemark. Модель LM4883B — это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и стиль в ванной комнате. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B выполнено из прочной латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Этот материал не только гарантирует долговечность, но и придает изделию эстетичный вид, что особенно важно для создания гармоничного интерьера. Дизайн в стиле ретро и бронзовый цвет делают этот элемент сантехники не только функциональным, но и декоративным. Установка данного подключения осуществляется на стену, что позволяет сэкономить пространство и сделать использование душа более комфортным. Параметры подключения составляют: ширина — 55 мм, высота — 82 мм, глубина — 32 мм. Это оптимальные размеры, которые обеспечивают легкость в монтаже и использовании. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B имеет одно отверстие для монтажа и стандарт подводки 1/2, что делает его совместимым с большинством стандартных душевых шлангов. Страна-производитель — Чехия, что подчеркивает высокое качество и надежность изделия. Каждое подключение сопровождается гарантией от производителя сроком на 4 года, что подтверждает уверенность в качестве и долговечности продукции Lemark. Вес в упаковке составляет всего 0.258 кг, а размеры упаковки — 10x10x10 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Выбирая подключение для душевого шланга Lemark LM4883B, вы инвестируете в надежное и стильное решение для вашего дома. Этот продукт идеально подходит как для нового ремонта, так и для обновления существующего интерьера. Доверьтесь качеству и стилю от Lemark — выберите лучшее для своего комфорта.
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