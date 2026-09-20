Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)
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Характеристики
Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark (LM4883B)
Представляем вашему вниманию высококачественное подключение для душевого шланга от известного бренда Lemark. Модель LM4883B — это идеальное решение для тех, кто ценит надежность и стиль в ванной комнате. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B выполнено из прочной латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Этот материал не только гарантирует долговечность, но и придает изделию эстетичный вид, что особенно важно для создания гармоничного интерьера. Дизайн в стиле ретро и бронзовый цвет делают этот элемент сантехники не только функциональным, но и декоративным. Установка данного подключения осуществляется на стену, что позволяет сэкономить пространство и сделать использование душа более комфортным. Параметры подключения составляют: ширина — 55 мм, высота — 82 мм, глубина — 32 мм. Это оптимальные размеры, которые обеспечивают легкость в монтаже и использовании. Подключение для душевого шланга Lemark LM4883B имеет одно отверстие для монтажа и стандарт подводки 1/2, что делает его совместимым с большинством стандартных душевых шлангов. Страна-производитель — Чехия, что подчеркивает высокое качество и надежность изделия. Каждое подключение сопровождается гарантией от производителя сроком на 4 года, что подтверждает уверенность в качестве и долговечности продукции Lemark. Вес в упаковке составляет всего 0.258 кг, а размеры упаковки — 10x10x10 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Выбирая подключение для душевого шланга Lemark LM4883B, вы инвестируете в надежное и стильное решение для вашего дома. Этот продукт идеально подходит как для нового ремонта, так и для обновления существующего интерьера. Доверьтесь качеству и стилю от Lemark — выберите лучшее для своего комфорта.
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