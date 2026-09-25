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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? купить с доставкой в Москве
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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа??

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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 1
Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 2
Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 3
Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 4
Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 1
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 2
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 3
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 4
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа??
1 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.1
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1M
Габариты
100х50х70 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
598

Описание товара Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа??

Шаровой кран ЗУБР полнопроходной с накидной гайкой "мама-папа" 1" 51320 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначены для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.

Отзывы о товаре Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа??




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.1
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1M
Габариты
100х50х70 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Шаровой кран ЗУБР полнопроходной с накидной гайкой "мама-папа" 1" 51320 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначены для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диаметр 1??, ручка-рычаг, ??мама-папа?? - стоимость товара 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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