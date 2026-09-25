Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51327-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??папа-папа??
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 741830
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1 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.08
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1M-1M
Габариты
80х40х70 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
435
Описание товара Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51327-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??папа-папа??
Шаровой кран ЗУБР полнопроходной "папа-папа", бабочка, никелированная латунь, 1" 51327-1 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначен для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Длина, м
0.08
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1M-1M
Габариты
80х40х70 мм
Страна производитель
Россия
Шаровой кран ЗУБР полнопроходной "папа-папа", бабочка, никелированная латунь, 1" 51327-1 отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы. Благодаря полному проходу не происходит уменьшения потока. На корпус нанесено антикоррозийное покрытие. Температура рабочей среды от -20 до +150 градусов Цельсия. Предназначен для перекрытия потоков жидкости в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления, оросительных систем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полнопроходной шаровой кран ЗУБР 51327-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??папа-папа?? - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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