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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама?? купить с доставкой в Москве
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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??

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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/2
Тип резьбы
1 1/2F-1 1/2F
Габариты
185х65х115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х7
Вес, г.
952

Описание товара Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??

Магистральный полнопроходной кран промышленного класса резьбы 1 1/2". Корпус с никелевым покрытием устойчив к гидроударам, а длинная ручка-рычаг гарантирует герметичное ручное перекрытие.

Отзывы о товаре Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама??




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
красный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/2
Тип резьбы
1 1/2F-1 1/2F
Габариты
185х65х115 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Магистральный полнопроходной кран промышленного класса резьбы 1 1/2". Корпус с никелевым покрытием устойчив к гидроударам, а длинная ручка-рычаг гарантирует герметичное ручное перекрытие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ??мама-мама?? - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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