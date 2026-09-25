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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма купить с доставкой в Москве
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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма

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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма - фото 1
Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма - фото 1
  • Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741826
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1M
Габариты
100х50х80 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
675

Описание товара Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма

Кран с накидной гайкой для трубопровода Зубр 1" 4-51327-C-1 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки-бабочки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из никелированной латуни, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии. Еще одна особенность крана - это накидная гайка, которая обеспечивает герметичное и надежное соединение. Максимальное давление 40 атм., при температуре до + 150 °C.

Отзывы о товаре Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1
Тип резьбы
1F-1M
Габариты
100х50х80 мм
Страна производитель
Италия
Описание
Кран с накидной гайкой для трубопровода Зубр 1" 4-51327-C-1 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки-бабочки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из никелированной латуни, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии. Еще одна особенность крана - это накидная гайка, которая обеспечивает герметичное и надежное соединение. Максимальное давление 40 атм., при температуре до + 150 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, диаметр 1??, ручка ??бабочка??, ??ма - данный товар вы можете купить по цене 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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