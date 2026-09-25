Top.Mail.Ru
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 1
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 2
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 3
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 4
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 1
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 2
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 3
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 4
  • Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Тип резьбы
1 1/4F-1 1/4F
Габариты
165х55х100 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
17х10х6
Вес, г.
807

Описание товара Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг

Шаровой полнопроходной кран для трубопровода Зубр 5/4" 4-51320-C-5/4 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из латуни с хромированным покрытием, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии.

Отзывы о товаре Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
кран
Цвет
черный
Комплектация
кран в сборе, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Тип резьбы
1 1/4F-1 1/4F
Габариты
165х55х100 мм
Страна производитель
Италия
Описание
Шаровой полнопроходной кран для трубопровода Зубр 5/4" 4-51320-C-5/4 используется с трубопроводными системами. Конструкция используется для перекрытия подачи воды в трубопровод и просто незаменима в случаях аварийных ситуаций, ремонта, замены отдельных частей системы и т.д. Легкое обращение с краном с помощью удобной ручки: повернув ее, вода перестает подаваться в перекрываемую часть трубы. Кран выполнен из латуни с хромированным покрытием, за счет чего отличается долгим сроком службы, стойкостью к химическим и механическим воздействиям, коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??, ручка-рычаг - по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...