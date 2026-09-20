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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G) купить с доставкой в Москве
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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)

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Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%
1 170 руб.  5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 551790
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
210

Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)

Подключение для душевого шланга от бренда Lemark — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждой детали. Артикул LM4783G, данный продукт представляет собой шланговое подключение, которое станет незаменимым элементом в вашей ванной комнате. Изготовленное из прочной латуни, это подключение гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии, что особенно важно в условиях повышенной влажности. Золотистый цвет и ретро-дизайн добавят вашему интерьеру изысканности и стиля, гармонично вписываясь в любой концепт оформления. Установка подключение производится на стену, что обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства. Стандарт подводки 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых шлангов, а одно отверстие для монтажа упрощает процесс установки. Параметры подключения для душевого шланга Lemark LM4783G включают ширину 55 мм, высоту 82 мм и глубину 32 мм, что делает его компактным и удобным для монтажа в ограниченных пространствах. Вес в упаковке составляет всего 0.21 кг, что также говорит о легкости и простоте установки. Объем упаковки равен 0.001 м?, а размеры упаковки 10x10x10 см делают транспортировку и хранение удобными. , что является дополнительным подтверждением его надежности. Вы можете быть уверены, что подключение прослужит вам долго и безупречно, обеспечивая стабильную работу вашего душевого оборудования. Подключение для душевого шланга Lemark LM4783G сочетает в себе качество, функциональность и элегантный дизайн. Этот элемент сантехнического оборудования станет не только практичным решением, но и стильным акцентом в вашей ванной комнате. Выбирая продукцию от Lemark, вы выбираете надежность и стиль, что делает этот товар отличным выбором для любого дома.

Отзывы о товаре Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Изделия для встраиваемой системы
Страна производства
Чехия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Подключение для душевого шланга от бренда Lemark — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждой детали. Артикул LM4783G, данный продукт представляет собой шланговое подключение, которое станет незаменимым элементом в вашей ванной комнате. Изготовленное из прочной латуни, это подключение гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии, что особенно важно в условиях повышенной влажности. Золотистый цвет и ретро-дизайн добавят вашему интерьеру изысканности и стиля, гармонично вписываясь в любой концепт оформления. Установка подключение производится на стену, что обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства. Стандарт подводки 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых шлангов, а одно отверстие для монтажа упрощает процесс установки. Параметры подключения для душевого шланга Lemark LM4783G включают ширину 55 мм, высоту 82 мм и глубину 32 мм, что делает его компактным и удобным для монтажа в ограниченных пространствах. Вес в упаковке составляет всего 0.21 кг, что также говорит о легкости и простоте установки. Объем упаковки равен 0.001 м?, а размеры упаковки 10x10x10 см делают транспортировку и хранение удобными. , что является дополнительным подтверждением его надежности. Вы можете быть уверены, что подключение прослужит вам долго и безупречно, обеспечивая стабильную работу вашего душевого оборудования. Подключение для душевого шланга Lemark LM4783G сочетает в себе качество, функциональность и элегантный дизайн. Этот элемент сантехнического оборудования станет не только практичным решением, но и стильным акцентом в вашей ванной комнате. Выбирая продукцию от Lemark, вы выбираете надежность и стиль, что делает этот товар отличным выбором для любого дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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