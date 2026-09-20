Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)
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Характеристики
Описание товара Подключение для душевого шланга Lemark (LM4783G)
Подключение для душевого шланга от бренда Lemark — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в каждой детали. Артикул LM4783G, данный продукт представляет собой шланговое подключение, которое станет незаменимым элементом в вашей ванной комнате. Изготовленное из прочной латуни, это подключение гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии, что особенно важно в условиях повышенной влажности. Золотистый цвет и ретро-дизайн добавят вашему интерьеру изысканности и стиля, гармонично вписываясь в любой концепт оформления. Установка подключение производится на стену, что обеспечивает удобство в использовании и экономию пространства. Стандарт подводки 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых шлангов, а одно отверстие для монтажа упрощает процесс установки. Параметры подключения для душевого шланга Lemark LM4783G включают ширину 55 мм, высоту 82 мм и глубину 32 мм, что делает его компактным и удобным для монтажа в ограниченных пространствах. Вес в упаковке составляет всего 0.21 кг, что также говорит о легкости и простоте установки. Объем упаковки равен 0.001 м?, а размеры упаковки 10x10x10 см делают транспортировку и хранение удобными. , что является дополнительным подтверждением его надежности. Вы можете быть уверены, что подключение прослужит вам долго и безупречно, обеспечивая стабильную работу вашего душевого оборудования. Подключение для душевого шланга Lemark LM4783G сочетает в себе качество, функциональность и элегантный дизайн. Этот элемент сантехнического оборудования станет не только практичным решением, но и стильным акцентом в вашей ванной комнате. Выбирая продукцию от Lemark, вы выбираете надежность и стиль, что делает этот товар отличным выбором для любого дома.
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