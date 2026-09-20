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Этажерка угловая трехэтажная Grampus GR-7293 купить с доставкой в Москве
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Этажерка угловая трехэтажная Grampus GR-7293

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Этажерка угловая трехэтажная Grampus GR-7293
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Этажерка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550454
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Этажерка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
350x650x280
Размеры в упаковке, см
36х25х25
Вес, г.
640

Описание товара Этажерка угловая трехэтажная Grampus GR-7293

Этажерка Grampus GR-7293 угловая трехэтажная, пластик выполнена из качественного белого пластика с кремовым оттенком. Крепление осуществляется на мощную вакуумную присоску с завинчивающимся механизмом. Аксессуар выдерживает от 2 до 5 кг веса.

Отзывы о товаре Этажерка угловая трехэтажная Grampus GR-7293




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Этажерка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
350x650x280
Описание
Этажерка Grampus GR-7293 угловая трехэтажная, пластик выполнена из качественного белого пластика с кремовым оттенком. Крепление осуществляется на мощную вакуумную присоску с завинчивающимся механизмом. Аксессуар выдерживает от 2 до 5 кг веса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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