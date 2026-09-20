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Ерш настенный Grampus Element, GR-3397 , белый купить с доставкой в Москве
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Ерш настенный Grampus Element, GR-3397 , белый

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Ерш настенный Grampus Element, GR-3397 , белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550453
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х340х120
Размеры в упаковке, см
36х17х12
Вес, г.
290

Описание товара Ерш настенный Grampus Element, GR-3397 , белый

Настенный ерш Grampus Element GR-3397 практичное решение для ванной комнаты. Изготовлен из прочного металла с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и стильный внешний вид. Легко монтируется на стену, экономит пространство и поддерживает чистоту туалета. Эргономичный дизайн сочетается с функциональностью, делая уборку комфортной и быстрой. Отличный выбор для современного интерьера.

Отзывы о товаре Ерш настенный Grampus Element, GR-3397 , белый




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х340х120
Описание
Настенный ерш Grampus Element GR-3397 практичное решение для ванной комнаты. Изготовлен из прочного металла с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и стильный внешний вид. Легко монтируется на стену, экономит пространство и поддерживает чистоту туалета. Эргономичный дизайн сочетается с функциональностью, делая уборку комфортной и быстрой. Отличный выбор для современного интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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