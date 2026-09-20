Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 550451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
280x65x240
Размеры в упаковке, см
35х29х24
Вес, г.
370
Описание товара Полочка угловая одноэтажная Grampus Element, GR-3310, белая
Угловая одноэтажная полочка Grampus Element GR-3310 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Изготовлена из прочного пластика и сплава металлов, обеспечивает надежное хранение мелочей. Удобный настенный монтаж, белый цвет хорошо впишется в любой интерьер. Идеальна для оптимизации пространства и создания порядка. Отличное качество по доступной цене.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
280x65x240
Угловая одноэтажная полочка Grampus Element GR-3310 стильное и практичное решение для ванной комнаты. Изготовлена из прочного пластика и сплава металлов, обеспечивает надежное хранение мелочей. Удобный настенный монтаж, белый цвет хорошо впишется в любой интерьер. Идеальна для оптимизации пространства и создания порядка. Отличное качество по доступной цене.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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