Top.Mail.Ru
Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550441
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
70х14х6
Вес, г.
400

Описание товара Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001

Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001

Отзывы о товаре Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Описание
Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотенцедержатель трубчатый Grampus Briz GR-3001 - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...