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Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013 купить с доставкой в Москве
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Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013

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Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550432
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Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
50х21х14
Вес, г.
660

Описание товара Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013

Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013

Отзывы о товаре Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ерш для туалета Grampus Ocean GR-2013 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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