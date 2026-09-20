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Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A) купить с доставкой в Москве
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Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)

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Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550083
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
17х16х3
Вес, г.
240

Описание товара Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)

Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)

Отзывы о товаре Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок FIXSEN Hotel двойной (FX-31005A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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