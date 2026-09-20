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Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2) купить с доставкой в Москве
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Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2)

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Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550073
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
38х28х20
Вес, г.
900

Описание товара Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2)

Двухъярусная угловая полка черного цвета. Выдерживает большие нагрузки, идеально подходит для влажных помещений, отличается долгим сроком службы.

Отзывы о товаре Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Двухъярусная угловая полка черного цвета. Выдерживает большие нагрузки, идеально подходит для влажных помещений, отличается долгим сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка угловая двойная Fixsen черная (FX-710B-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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