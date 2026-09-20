Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 950 руб. 6 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543388
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х61х4
Вес, кг.
3.9
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-S2-0.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-S2-0.5 НС-1345733 - это современный и экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Предназначен для встраивания в подвесной потолок типа Армстронг с ячейкой 600х600 мм. Прекрасно подходит для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.
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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-S2-0.5 НС-1345733 - это современный и экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Предназначен для встраивания в подвесной потолок типа Армстронг с ячейкой 600х600 мм. Прекрасно подходит для обогрева офисных, торговых, общественных помещений, кафе и любых других, где используются системы подвесных потолков.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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