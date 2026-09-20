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Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый

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Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 1
Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 2
Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 3
Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 3
  • Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543332
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый

2-в-1: передача аудио и зарядка. Адаптер для наушников USB Type C поддерживает одновременную зарядку и аудиовыход, наслаждайтесь музыкой во время зарядки. Hi-Fi-качество звука. Качество звука подлинное и естественное, без искажений, поддерживает аудиовыход до 24 бит/96 кГц. Отлично работает с вашими аудиоустройствами. Зарядное устройство ПД. Поддерживает быструю зарядку PD3.0 и QC3.0. Вы можете заряжать свой телефон во время его использования, не беспокойтесь о потере питания. Отличный внешний вид. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и материала термоэластопласта, экологически чистый, легкий и прочный для длительного использования. Для iPad Pro дистанционное управление наушником не поддерживается. Для Oneplus 3T сначала подключите наушники, а затем зарядите их. Эти две функции можно использовать одновременно. Поддерживаются обычные наушники с сопротивлением менее 50 Ом, а не наушники с высоким импедансом.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
2-в-1: передача аудио и зарядка. Адаптер для наушников USB Type C поддерживает одновременную зарядку и аудиовыход, наслаждайтесь музыкой во время зарядки. Hi-Fi-качество звука. Качество звука подлинное и естественное, без искажений, поддерживает аудиовыход до 24 бит/96 кГц. Отлично работает с вашими аудиоустройствами. Зарядное устройство ПД. Поддерживает быструю зарядку PD3.0 и QC3.0. Вы можете заряжать свой телефон во время его использования, не беспокойтесь о потере питания. Отличный внешний вид. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и материала термоэластопласта, экологически чистый, легкий и прочный для длительного использования. Для iPad Pro дистанционное управление наушником не поддерживается. Для Oneplus 3T сначала подключите наушники, а затем зарядите их. Эти две функции можно использовать одновременно. Поддерживаются обычные наушники с сопротивлением менее 50 Ом, а не наушники с высоким импедансом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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