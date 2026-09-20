Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN CM231 (60164) USB-C to 3.5mm Audio Adapter with PD серый
2-в-1: передача аудио и зарядка. Адаптер для наушников USB Type C поддерживает одновременную зарядку и аудиовыход, наслаждайтесь музыкой во время зарядки. Hi-Fi-качество звука. Качество звука подлинное и естественное, без искажений, поддерживает аудиовыход до 24 бит/96 кГц. Отлично работает с вашими аудиоустройствами. Зарядное устройство ПД. Поддерживает быструю зарядку PD3.0 и QC3.0. Вы можете заряжать свой телефон во время его использования, не беспокойтесь о потере питания. Отличный внешний вид. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и материала термоэластопласта, экологически чистый, легкий и прочный для длительного использования. Для iPad Pro дистанционное управление наушником не поддерживается. Для Oneplus 3T сначала подключите наушники, а затем зарядите их. Эти две функции можно использовать одновременно. Поддерживаются обычные наушники с сопротивлением менее 50 Ом, а не наушники с высоким импедансом.
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