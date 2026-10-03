Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647709
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type C (m), USB Type C (m)
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)
Для зарядных устройств, для передачи данных, для периферийных устройств, универсальный.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570)
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитКабель UGREEN HD104-10110 Black (10110)
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM297 (70444) USB-C to HDMI Adapter серый космос
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитКабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитХаб разветвитель портов UGREEN с переключателем 4хUSB 3.0 (30768...
-
В наличииЦена 1 930 руб. 2 890 руб.483 руб. в СплитКабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A)
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 1...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитКонвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Conver...
-
В наличииЦена 2 040 руб. 2 490 руб.510 руб. в СплитКабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКабель UGREEN HD135-70320 Gray (70320)
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитКабель для зарядки и передачи данных Apple A2795, USB C- USB-C W...
-
В наличииЦена 2 220 руб. 2 700 руб.555 руб. в СплитКабель VCOM USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 15...
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type C (m), USB Type C (m)
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Для зарядных устройств, для передачи данных, для периферийных устройств, универсальный.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Vention USB 4.0 CM/CM - 1м. (TAVHF)