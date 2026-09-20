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Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый

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Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 1
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 2
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 3
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 4
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 5
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 6
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 7
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 8
Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 1
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 2
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 3
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 4
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 5
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 6
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 7
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 8
  • Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543325
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый

Адаптер позволит быстро и легко подключить, например, компьютер с интерфейсом USB Type C к дополнительному монитору или телевизору с разрешением 4K. Вам не потребуется никакого программного обеспечения для передачи изображения между устройствами - адаптер поддерживает Plug and Play. предупреждение! Необходимо чтобы ноутбук/ПК поддерживал вывод изображения через USB-C.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN 40273 USB-C to HDMI Adapter белый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер позволит быстро и легко подключить, например, компьютер с интерфейсом USB Type C к дополнительному монитору или телевизору с разрешением 4K. Вам не потребуется никакого программного обеспечения для передачи изображения между устройствами - адаптер поддерживает Plug and Play. предупреждение! Необходимо чтобы ноутбук/ПК поддерживал вывод изображения через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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