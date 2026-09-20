Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Форма бака
плоский
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%24 300 руб. 35 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540797
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Особенности
подключение к стандартной розетке, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Форма бака
плоский
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.6х0.36
Вес, кг.
37.6
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0
Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 выполнен в белом цвете. Управляется прибор при помощи поворотного регулятора температур и цифрового дисплея с подсветкой. Бак с эмалированным покрытием имеет объем 100 л, что позволяет принять душ 4 людям. Устройство может работать в эко-режиме: вода будет нагреваться до комфортной температуры в 50-55 градусов, при такой температуре уже начинается термическая обработка воды и практически не образуется накипь.
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Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Особенности
подключение к стандартной розетке, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Установка
вертикальная/горизонтальная
Развернуть
Форма бака
плоский
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Электрический водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 выполнен в белом цвете. Управляется прибор при помощи поворотного регулятора температур и цифрового дисплея с подсветкой. Бак с эмалированным покрытием имеет объем 100 л, что позволяет принять душ 4 людям. Устройство может работать в эко-режиме: вода будет нагреваться до комфортной температуры в 50-55 градусов, при такой температуре уже начинается термическая обработка воды и практически не образуется накипь.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Gladius 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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