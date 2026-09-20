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Характеристики
Тип товара
Кофеварки рожковые
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 534373
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Описание товара Кофеварка рожковая Maunfeld MF-737BG PRO, 15 Бар
Не мыслите свою жизнь без регулярной дегустации ароматного напитка? Тогда кофеварка рожковая MAUNFELD MF-737BG PRO займет почетное место в вашем доме. Регулируя порцию горячей воды, вы получите напиток необходимой крепости, а возможность одновременного приготовления 2 порций позволит вам угостить друзей свежесваренным кофе. Как только устройство справится с реализацией поставленных задач, сработает функция автоматического отключения. Несомненным достоинством кофеварки рожковой MAUNFELD MF-737BG PRO является встроенная система декальцинации, удаляющая накипь и посторонние отложения. Благодаря автоматическому капучинатору вы насладитесь непревзойденным вкусом и ароматом напитка с крепкой густой пеной. Достаточно лишь наполнить 0.5-литровую емкость достаточным объемом молока. Сменные фильтры обеспечат корректное функционирование устройства, а ложка-темпер из набора придется как нельзя кстати, чтобы наполнить и разровнять молотый кофе в металлическом рожке.
Не мыслите свою жизнь без регулярной дегустации ароматного напитка? Тогда кофеварка рожковая MAUNFELD MF-737BG PRO займет почетное место в вашем доме. Регулируя порцию горячей воды, вы получите напиток необходимой крепости, а возможность одновременного приготовления 2 порций позволит вам угостить друзей свежесваренным кофе. Как только устройство справится с реализацией поставленных задач, сработает функция автоматического отключения. Несомненным достоинством кофеварки рожковой MAUNFELD MF-737BG PRO является встроенная система декальцинации, удаляющая накипь и посторонние отложения. Благодаря автоматическому капучинатору вы насладитесь непревзойденным вкусом и ароматом напитка с крепкой густой пеной. Достаточно лишь наполнить 0.5-литровую емкость достаточным объемом молока. Сменные фильтры обеспечат корректное функционирование устройства, а ложка-темпер из набора придется как нельзя кстати, чтобы наполнить и разровнять молотый кофе в металлическом рожке.
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