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Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 купить с доставкой в Москве
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Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751

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Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 - фото 1
Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 - фото 1
  • Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
340 руб.  440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533623
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
40

Описание товара Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751

Паста теплопроводная КПТ-8 2 мл (шприц) REXANT предназначена для создания лучшего теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями деталей оборудования различного назначения, путем заполнения зазора между ними. Применяется при сборке, ремонте и обслуживании компьютеров, ноутбуков, оргтехники, серверных станций или промышленного оборудования.

Отзывы о товаре Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Термопаста
Описание
Паста теплопроводная КПТ-8 2 мл (шприц) REXANT предназначена для создания лучшего теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями деталей оборудования различного назначения, путем заполнения зазора между ними. Применяется при сборке, ремонте и обслуживании компьютеров, ноутбуков, оргтехники, серверных станций или промышленного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Rexant КПТ-8 2ml 09-3751 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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