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Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010)

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Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) - фото 1
Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) - фото 1
  • Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718799
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Характеристики

Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
11000
Дополнительно
материал - силикон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х11
Вес, г.
43

Описание товара Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010)

Термопрокладка PSYXI PSP03 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от компонентов вашего устройства. Улучшает теплоотвод от процессора, чипсета или других компонентов. Простота установки и использования. Надёжность и долговечность. В упаковке 1 штука — идеально подходит для точечной замены или ремонта. С термопрокладкой PSYXI PSP03 вы сможете обеспечить стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010)




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Характеристики
Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
11000
Дополнительно
материал - силикон
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка PSYXI PSP03 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от компонентов вашего устройства. Улучшает теплоотвод от процессора, чипсета или других компонентов. Простота установки и использования. Надёжность и долговечность. В упаковке 1 штука — идеально подходит для точечной замены или ремонта. С термопрокладкой PSYXI PSP03 вы сможете обеспечить стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопрокладка PSYXI PSP03 100x100x1.0 мм 11.0 Вт/мК (PSP0310010010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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