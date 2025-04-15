Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый

Хомич



- два диапазона WiFi (5 ГГц в многоквартирном доме - это прямо реально панацея!)- Keenetic Cloud (это прям восторг, можно удалённо поправить что-нибудь в настройках даже из внешней сети)- дальнобойность в диапазоне 2.4 (по сравнению с моим старым роутером сигнал прям заметно сильнее)- удобство и гибкость конфигурации- всё действительно работает "прям из коробки".- цена- отсутствие USB- порты до 100 МВ- малое число портов (один на WAN, на LAN остаётся всего три порта).- маленький (роутер висит на стене и из-за того, что старый роутер заметно больше придётся ещё раз стену долбить)Недостатки пишу чисто формально. Цена, понятно, что хотелось бы дешевле. Порты быстрее 100 МВ мне пока не актуально. Три локальных порта мне хватает в притык. Хотелось бы побольше, как и USB. Но это уже немного другой ценник будет.Наверное мой отзыв не совсем объективен. До сих пор пользовалься роутерами из ценового сегмента по дну рынка, из разряда: за эти деньги ещё и работает. Тут же столько всего наворочено, и самое главное: всё работает без танцев с бубном. Одним словом пока восторги бъют через край, а там поглядим :)Всем добра и исправно работающих гаджетов. Да пребудет с нами Сила!