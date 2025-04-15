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Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый

21 Отзывы
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Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 1
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 2
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 3
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 4
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 5
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 6
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 7
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 8
Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 6
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 7
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 8
  • Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529714
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый, серый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
web-интерфейс / командная строка (CLI) по TELNET / управление из внешней сети / ч-з смартфон
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х5
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый

Keenetic Air (KN-1612): Мощный Wi-Fi роутер для вашего дома

Keenetic Air (KN-1612) - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер класса AC1200, идеально подходящий для создания стабильной и быстрой беспроводной сети в вашей квартире или доме. Благодаря поддержке Mesh Wi-Fi системы, вы можете легко расширить покрытие сети, добавив другие устройства Keenetic.

Преимущества Keenetic Air (KN-1612):

  • Быстрый Wi-Fi AC1200: Наслаждайтесь высокой скоростью Wi-Fi до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц.

  • Mesh Wi-Fi система: Создайте бесшовную Wi-Fi сеть с возможностью масштабирования.

  • Мощный процессор: MT7628N с частотой 580 МГц обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.

  • Усиленные антенны: Четыре антенны по 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi сети.

  • Современные технологии: MU-MIMO, Beamforming и Airtime Fairness повышают эффективность работы Wi-Fi сети.

  • Надежная защита: Поддержка современных стандартов шифрования WPA3 и встроенные интернет-фильтры Яндекс.DNS и SkyDNS.

  • Широкие возможности VPN: Поддержка различных VPN протоколов, включая OpenVPN, IPSec и Wireguard.

  • Удобное управление: Мобильное приложение и веб-интерфейс с мастером быстрой настройки.

Keenetic Air (KN-1612) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный Wi-Fi роутер для дома с возможностью расширения сети и продвинутыми функциями безопасности.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, достал подключил , работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Покупал ради 5 гц, возможности стриминга игр на телек и смартфон по Steam Link и беспроводного подключения VR шлема к пк. Связь стабильная, без обрывов. До этого стоял Keenetic Start пятилетней давности, который уже не удовлетворял моих нынешних потребностей
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Любовь П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер,. Сигнал мощнее предыдущего, тоже Keenetic
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Aleksandr B.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, вайфай камера уличная ловит сигнал на расстоянии 10 метров почти полную шкалу по дому сигнал полная шкала везде
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Дальность устраивает. Пока не пожалел
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Востриков Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, легко подключился. Шикарная функция keendns, позволяет настроить доступ к серверу без белого ip. Контроль трафика и управление через приложение. Покупкой полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар получен, всё отлично, доставка быстрая, качество на высоте. Продавцу отдельное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда с кинетиком - удобно, просто. Брал для расширения mesh системы. Подцепился, обновился, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Распаковал, настроил. Все работает, отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, интернет работает. Покупали по рекомендации интернет-провайдера.
06.04.2023
Сергей

Достоинства:
Отличное устройство за свои деньги!
Использую в качестве повторителя (расширение покрытия Wi-Fi сети на садовом участке).

Недостатки:
К сожалению, в новых моделях Кинетик стал делать 3 локальных порта вместо 4 как раньше.
01.01.2023
Виталий

Достоинства:
Хороший роутер,устойчивый и сильный сигнал по всей квартире,легкая настройка.

Недостатки:
Неудобная система оплаты наличными,какой то прошлый век)
21.12.2022
Щербаков Александр

Достоинства:
Уверенный wifi в любом уголке квартиры. Предыдущий роутер (Asus RT-N12) однозначно слабее

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
Рекомендую!
25.11.2022
Сергей

Достоинства:
Отличный маршрутизатор!
В основном, использую его в качестве Wi-Fi ретранслятора MESH-системы Keenetic.
Рекомендую!

Недостатки:
Уменьшили количество LAN портов по сравнению с прошлой моделью - с 4 до 3.
14.11.2022
Максим

Достоинства:
2 диапазона

Комментарий:
Хороший роутер за свою цену. 2 диапазона, все работает без проблем
17.10.2022
Сергей

Достоинства:
Быстрый, оптимальный роутер для создания дома сети wi fi!Купил его тут дешевле чем где либо почти на 1000р, связал со своим другим роутером этой же фирмы и вуаля, они работают как один!Подойдёт тем у кого уже есть роутер keenetik, и у кого wi fi не покрывает всю квартиру или дом.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Покупкой полностью доволен!Спасибо магазину!
02.10.2022
Цурков Евгений

Достоинства:
Работает гораздо быстрее, чем мой старый dlink. Понравилась настройка через мобильное приложение.

Недостатки:
Необнаружено.

Комментарий:
Отличный роутер в своей ценовой категории.
28.09.2022
Kir

Достоинства:
Роутер от фирмы Кинетик, софт и программная часть которая поддерживается производителем на должном уровне. Двухдиапазонный сигнал, уверенная передача сигнала, гибкие настройки, и возможность получить систему Mesh.

Недостатки:
Соглашусь что цена высоковата, и функционал базовый у этого устройства.

Комментарий:
Хороший роутер, с базовыми функциями. Конечно если хочется больше, то на рынке за данную сумму имеется достаточно альтернатив с более высокими техническими показателями. Но к таким устройствам тоже есть определенные вопросы. Как говорится выбор есть, и каждый сам решает что ему необходимо.
20.09.2022
Хомич

Достоинства:
- два диапазона WiFi (5 ГГц в многоквартирном доме - это прямо реально панацея!)
- Keenetic Cloud (это прям восторг, можно удалённо поправить что-нибудь в настройках даже из внешней сети)
- дальнобойность в диапазоне 2.4 (по сравнению с моим старым роутером сигнал прям заметно сильнее)
- удобство и гибкость конфигурации
- всё действительно работает "прям из коробки".

Недостатки:
- цена
- отсутствие USB
- порты до 100 МВ
- малое число портов (один на WAN, на LAN остаётся всего три порта).
- маленький (роутер висит на стене и из-за того, что старый роутер заметно больше придётся ещё раз стену долбить)
Недостатки пишу чисто формально. Цена, понятно, что хотелось бы дешевле. Порты быстрее 100 МВ мне пока не актуально. Три локальных порта мне хватает в притык. Хотелось бы побольше, как и USB. Но это уже немного другой ценник будет.

Комментарий:
Наверное мой отзыв не совсем объективен. До сих пор пользовалься роутерами из ценового сегмента по дну рынка, из разряда: за эти деньги ещё и работает. Тут же столько всего наворочено, и самое главное: всё работает без танцев с бубном. Одним словом пока восторги бъют через край, а там поглядим :)
Всем добра и исправно работающих гаджетов. Да пребудет с нами Сила!
13.08.2022
Юрий

Достоинства:
Главным достоинством, на мой взгляд, является поддержка Mesh. В комплекте есть инструкция, настройка предельно простая. Выглядит стильно, хорошо вписывается в интерьер.

Комментарий:
Использую как второй роутер в Mesh системе Keenetic в паре с Giga. Нареканий в работе нет.



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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый, серый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
web-интерфейс / командная строка (CLI) по TELNET / управление из внешней сети / ч-з смартфон
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание

Keenetic Air (KN-1612): Мощный Wi-Fi роутер для вашего дома

Keenetic Air (KN-1612) - это двухдиапазонный Wi-Fi роутер класса AC1200, идеально подходящий для создания стабильной и быстрой беспроводной сети в вашей квартире или доме. Благодаря поддержке Mesh Wi-Fi системы, вы можете легко расширить покрытие сети, добавив другие устройства Keenetic.

Преимущества Keenetic Air (KN-1612):

  • Быстрый Wi-Fi AC1200: Наслаждайтесь высокой скоростью Wi-Fi до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц.

  • Mesh Wi-Fi система: Создайте бесшовную Wi-Fi сеть с возможностью масштабирования.

  • Мощный процессор: MT7628N с частотой 580 МГц обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.

  • Усиленные антенны: Четыре антенны по 5 дБи обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi сети.

  • Современные технологии: MU-MIMO, Beamforming и Airtime Fairness повышают эффективность работы Wi-Fi сети.

  • Надежная защита: Поддержка современных стандартов шифрования WPA3 и встроенные интернет-фильтры Яндекс.DNS и SkyDNS.

  • Широкие возможности VPN: Поддержка различных VPN протоколов, включая OpenVPN, IPSec и Wireguard.

  • Удобное управление: Мобильное приложение и веб-интерфейс с мастером быстрой настройки.

Keenetic Air (KN-1612) - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный Wi-Fi роутер для дома с возможностью расширения сети и продвинутыми функциями безопасности.



Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, достал подключил , работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Покупал ради 5 гц, возможности стриминга игр на телек и смартфон по Steam Link и беспроводного подключения VR шлема к пк. Связь стабильная, без обрывов. До этого стоял Keenetic Start пятилетней давности, который уже не удовлетворял моих нынешних потребностей
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Любовь П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, мы довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер,. Сигнал мощнее предыдущего, тоже Keenetic
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Aleksandr B.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, вайфай камера уличная ловит сигнал на расстоянии 10 метров почти полную шкалу по дому сигнал полная шкала везде
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Дальность устраивает. Пока не пожалел
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Востриков Руслан

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, легко подключился. Шикарная функция keendns, позволяет настроить доступ к серверу без белого ip. Контроль трафика и управление через приложение. Покупкой полностью доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар получен, всё отлично, доставка быстрая, качество на высоте. Продавцу отдельное спасибо
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда с кинетиком - удобно, просто. Брал для расширения mesh системы. Подцепился, обновился, работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Распаковал, настроил. Все работает, отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, интернет работает. Покупали по рекомендации интернет-провайдера.
06.04.2023
Сергей

Достоинства:
Отличное устройство за свои деньги!
Использую в качестве повторителя (расширение покрытия Wi-Fi сети на садовом участке).

Недостатки:
К сожалению, в новых моделях Кинетик стал делать 3 локальных порта вместо 4 как раньше.
01.01.2023
Виталий

Достоинства:
Хороший роутер,устойчивый и сильный сигнал по всей квартире,легкая настройка.

Недостатки:
Неудобная система оплаты наличными,какой то прошлый век)
21.12.2022
Щербаков Александр

Достоинства:
Уверенный wifi в любом уголке квартиры. Предыдущий роутер (Asus RT-N12) однозначно слабее

Недостатки:
не обнаружено

Комментарий:
Рекомендую!
25.11.2022
Сергей

Достоинства:
Отличный маршрутизатор!
В основном, использую его в качестве Wi-Fi ретранслятора MESH-системы Keenetic.
Рекомендую!

Недостатки:
Уменьшили количество LAN портов по сравнению с прошлой моделью - с 4 до 3.
14.11.2022
Максим

Достоинства:
2 диапазона

Комментарий:
Хороший роутер за свою цену. 2 диапазона, все работает без проблем
17.10.2022
Сергей

Достоинства:
Быстрый, оптимальный роутер для создания дома сети wi fi!Купил его тут дешевле чем где либо почти на 1000р, связал со своим другим роутером этой же фирмы и вуаля, они работают как один!Подойдёт тем у кого уже есть роутер keenetik, и у кого wi fi не покрывает всю квартиру или дом.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Покупкой полностью доволен!Спасибо магазину!
02.10.2022
Цурков Евгений

Достоинства:
Работает гораздо быстрее, чем мой старый dlink. Понравилась настройка через мобильное приложение.

Недостатки:
Необнаружено.

Комментарий:
Отличный роутер в своей ценовой категории.
28.09.2022
Kir

Достоинства:
Роутер от фирмы Кинетик, софт и программная часть которая поддерживается производителем на должном уровне. Двухдиапазонный сигнал, уверенная передача сигнала, гибкие настройки, и возможность получить систему Mesh.

Недостатки:
Соглашусь что цена высоковата, и функционал базовый у этого устройства.

Комментарий:
Хороший роутер, с базовыми функциями. Конечно если хочется больше, то на рынке за данную сумму имеется достаточно альтернатив с более высокими техническими показателями. Но к таким устройствам тоже есть определенные вопросы. Как говорится выбор есть, и каждый сам решает что ему необходимо.
20.09.2022
Хомич

Достоинства:
- два диапазона WiFi (5 ГГц в многоквартирном доме - это прямо реально панацея!)
- Keenetic Cloud (это прям восторг, можно удалённо поправить что-нибудь в настройках даже из внешней сети)
- дальнобойность в диапазоне 2.4 (по сравнению с моим старым роутером сигнал прям заметно сильнее)
- удобство и гибкость конфигурации
- всё действительно работает "прям из коробки".

Недостатки:
- цена
- отсутствие USB
- порты до 100 МВ
- малое число портов (один на WAN, на LAN остаётся всего три порта).
- маленький (роутер висит на стене и из-за того, что старый роутер заметно больше придётся ещё раз стену долбить)
Недостатки пишу чисто формально. Цена, понятно, что хотелось бы дешевле. Порты быстрее 100 МВ мне пока не актуально. Три локальных порта мне хватает в притык. Хотелось бы побольше, как и USB. Но это уже немного другой ценник будет.

Комментарий:
Наверное мой отзыв не совсем объективен. До сих пор пользовалься роутерами из ценового сегмента по дну рынка, из разряда: за эти деньги ещё и работает. Тут же столько всего наворочено, и самое главное: всё работает без танцев с бубном. Одним словом пока восторги бъют через край, а там поглядим :)
Всем добра и исправно работающих гаджетов. Да пребудет с нами Сила!
13.08.2022
Юрий

Достоинства:
Главным достоинством, на мой взгляд, является поддержка Mesh. В комплекте есть инструкция, настройка предельно простая. Выглядит стильно, хорошо вписывается в интерьер.

Комментарий:
Использую как второй роутер в Mesh системе Keenetic в паре с Giga. Нареканий в работе нет.


Wi-Fi роутер Keenetic Air (KN-1613) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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