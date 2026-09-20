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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS)

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Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 1
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 2
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 3
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 4
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 5
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 6
Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 1
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 2
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 3
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 4
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 5
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 6
  • Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527803
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 415 x 352 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS)

Корпус ExeGate представляет собой надежное и практичное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус выполнен в классическом черном цвете и относится к типоразмеру Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает необходимую жесткость и долговечность конструкции. Среди характеристик корпуса ExeGate стоит отметить: - Вес: 2,8 кг – легкая, но одновременно устойчивая конструкция. - Максимальная высота процессорного кулера: 135 мм, что позволяет устанавливать большинство кулеров стандартного размера. - Поддержка видеокарт длиной до 275 мм, что дает возможность установки мощных графических решений. Корпус предлагает пользователю 7 слотов расширения, обеспечивая гибкость в конфигурации системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства, а также один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт, который расположен в верхней части корпуса, что способствует эффективному управлению кабелями и охлаждению. Этот корпус станет отличной базой для создания как офисного, так и домашнего ПК средней мощности.

Отзывы о товаре Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 415 x 352 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
135
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой надежное и практичное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус выполнен в классическом черном цвете и относится к типоразмеру Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает необходимую жесткость и долговечность конструкции. Среди характеристик корпуса ExeGate стоит отметить: - Вес: 2,8 кг – легкая, но одновременно устойчивая конструкция. - Максимальная высота процессорного кулера: 135 мм, что позволяет устанавливать большинство кулеров стандартного размера. - Поддержка видеокарт длиной до 275 мм, что дает возможность установки мощных графических решений. Корпус предлагает пользователю 7 слотов расширения, обеспечивая гибкость в конфигурации системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства, а также один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт, который расположен в верхней части корпуса, что способствует эффективному управлению кабелями и охлаждению. Этот корпус станет отличной базой для создания как офисного, так и домашнего ПК средней мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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