Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MidiTower ExeGate AA-440-AA450 (EX290182RUS)
Корпус ExeGate представляет собой надежное и практичное решение для сборки персонального компьютера. Этот корпус выполнен в классическом черном цвете и относится к типоразмеру Midi-Tower, что делает его универсальным выбором для большинства пользователей. Изготовленный из прочной стали, он обеспечивает необходимую жесткость и долговечность конструкции. Среди характеристик корпуса ExeGate стоит отметить: - Вес: 2,8 кг – легкая, но одновременно устойчивая конструкция. - Максимальная высота процессорного кулера: 135 мм, что позволяет устанавливать большинство кулеров стандартного размера. - Поддержка видеокарт длиной до 275 мм, что дает возможность установки мощных графических решений. Корпус предлагает пользователю 7 слотов расширения, обеспечивая гибкость в конфигурации системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства, а также один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств. ExeGate оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт, который расположен в верхней части корпуса, что способствует эффективному управлению кабелями и охлаждению. Этот корпус станет отличной базой для создания как офисного, так и домашнего ПК средней мощности.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью
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