Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309U2-AA450 Black EX286440RUS
Корпус ExeGate Mini-Tower предлагает компактное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот корпус подходит для пользователей, которым требуется надежное и удобное шасси для установки компонентов среднего уровня. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в стильный черный цвет, что обеспечивает как долговечность, так и эстетический вид, идеально вписывающийся в любой интерьер. Он оснащен блоком питания мощностью 450 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильной работы систем среднего уровня. Несмотря на свои небольшие размеры, корпус позволяет устанавливать видеокарты длиной до 320 мм и процессорные кулеры высотой до 135 мм. Это открывает простор для использования довольно мощных компонентов. Также корпус предусматривает четыре слота расширения, что дает возможность добавить необходимые карты расширения. ExeGate Mini-Tower оснащен верхним расположением блока питания, что может быть удобным для ряда пользователей. Внутри доступны два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых накопителей. Для установки оптических приводов предусмотрен один отсек 5,25 дюймов. Совокупный вес корпуса составляет всего 2,1 кг, что делает его легким и портативным, удобным для транспортировки и установки. ExeGate Mini-Tower — это отличное решение для компактных офисных систем или домашних компьютеров, где требуется баланс между функциональностью и экономией пространства.
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