Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мяч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%810 руб. 1 649 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
мяч
Возраст
от 3 лет
Материал
ПВХ
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
650
Описание товара Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2
Резиновый мяч-прыгунок является и мячиком-игрушкой, и спортивным снарядом одновременно. Держась за рожки и отталкиваясь ножками от пола, ребенок сможет прыгать на мячике. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
мяч
Возраст
от 3 лет
Материал
ПВХ
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Резиновый мяч-прыгунок является и мячиком-игрушкой, и спортивным снарядом одновременно. Держась за рожки и отталкиваясь ножками от пола, ребенок сможет прыгать на мячике. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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