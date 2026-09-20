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Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 купить с доставкой в Москве
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Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2

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Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 1
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 2
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 3
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 4
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 5
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 6
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 7
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 8
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 9
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 10
Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мяч
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 1
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 2
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 3
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 4
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 5
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 6
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 7
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 8
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 9
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 10
  • Мяч с рожками Играем вместе &quot;Щенячий патруль&quot; 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
810 руб.  1 649 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527464
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Характеристики

Бренд
Играем вместе.
Тип товара
мяч
Возраст
от 3 лет
Материал
ПВХ
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
650

Описание товара Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2

Резиновый мяч-прыгунок является и мячиком-игрушкой, и спортивным снарядом одновременно. Держась за рожки и отталкиваясь ножками от пола, ребенок сможет прыгать на мячике. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2




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Характеристики
Бренд
Играем вместе.
Тип товара
мяч
Возраст
от 3 лет
Материал
ПВХ
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновый мяч-прыгунок является и мячиком-игрушкой, и спортивным снарядом одновременно. Держась за рожки и отталкиваясь ножками от пола, ребенок сможет прыгать на мячике. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мяч с рожками Играем вместе "Щенячий патруль" 45см в ассорт. арт.SJ-18(PAW)-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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