Кабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium Shell, (CU422MC-1.8M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
В наличии
Код товара: 524775
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1 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
USB Type-C - DisplayPort
Разъемы
USB Type-C (M), DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Кабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium Shell, (CU422MC-1.8M)
Кабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium Shell, (CU422MC-1.8M). Адаптер не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль USB порта.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
USB Type-C - DisplayPort
Разъемы
USB Type-C (M), DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium Shell, (CU422MC-1.8M). Адаптер не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль USB порта.
Кабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium Shell, (CU422MC-1.8M) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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