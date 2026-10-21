Отпариватель ручной Kitfort КТ-988
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 523929
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х12
Вес, г.
950
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-988
Ручной отпариватель КТ-988 компактный, лёгкий и стильный. Он позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!
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Ручной отпариватель КТ-988 компактный, лёгкий и стильный. Он позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Kitfort КТ-988 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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