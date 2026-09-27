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Чайник электрический Kitfort КТ-6125 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6125

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Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6125 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 520098
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
мерная шкала
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
черный
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6125

Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6125 отлично подойдёт для тёплых встреч с семьёй и друзьями. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью!

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6125




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
мерная шкала
Дополнительные функции
фильтр от накипи
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
автоматическое отключение при закипании
Основной цвет
черный
Прочее
защита от включения без воды
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик/стекло
Подсветка
есть
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и вместительный чайник Kitfort КТ-6125 отлично подойдёт для тёплых встреч с семьёй и друзьями. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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