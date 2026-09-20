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Электробритва Бердск 3366А купить с доставкой в Москве
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Электробритва Бердск 3366А

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Электробритва Бердск 3366А - фото 1
Электробритва Бердск 3366А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Бердск 3366А - фото 1
  • Электробритва Бердск 3366А - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515617
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Бердск 3366А

Современный высокотехнологичный аппарат для ухода за внешним видом пользователя. Выполнен из качественных материалов, отвечает всем требованиям, предъявляемым к приборам данной категории.

Отзывы о товаре Электробритва Бердск 3366А




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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Современный высокотехнологичный аппарат для ухода за внешним видом пользователя. Выполнен из качественных материалов, отвечает всем требованиям, предъявляемым к приборам данной категории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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