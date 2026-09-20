Top.Mail.Ru
Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 1
Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 2
Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 3
Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 1
  • Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 2
  • Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 3
  • Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х15
Вес, кг.
5.7

Описание товара Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный

Конвектор Ballu Bihp/R-1500 
Причина уценки: витринный образец.
Гарантия: 3 года.
Внешний вид: потертости, сколы.
Спецификация:

  • Максимальная площадь обогрева    20 кв.м
  • Мощность обогрева    1500 Вт
  • Установка    напольная, настенная
  • Защита    отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус
  • Управление    механическое
  • Количество режимов работы    2
  • Особенности    термостат, регулировка температуры
  • Тип нагревательного элемента    монолитный
  • Габариты (ШхВхТ)    64x41.30x11.30 см
Комплектация: конвектор, стойки 2шт, крепеж, руководство, гарантийный талон, коробка.
 

Отзывы о товаре Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu Bihp/R-1500 
Причина уценки: витринный образец.
Гарантия: 3 года.
Внешний вид: потертости, сколы.
Спецификация:
  • Максимальная площадь обогрева    20 кв.м
  • Мощность обогрева    1500 Вт
  • Установка    напольная, настенная
  • Защита    отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус
  • Управление    механическое
  • Количество режимов работы    2
  • Особенности    термостат, регулировка температуры
  • Тип нагревательного элемента    монолитный
  • Габариты (ШхВхТ)    64x41.30x11.30 см
Комплектация: конвектор, стойки 2шт, крепеж, руководство, гарантийный талон, коробка.
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор BALLU BIHP/R-1500 уцененный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...