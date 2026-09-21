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Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500

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Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 4
Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
10 920 руб.  17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714354
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Характеристики

Бренд
Ballu
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х45х16
Вес, кг.
6.8

Описание товара Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500

Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 с мощностью 2500 Вт предназначен для обогрева площади до 30 м?. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500




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Характеристики
Бренд
Ballu
Водонепроницаемость
да
Комплектация
конвектор, комплект ножек, документация, упаковка
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220/230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
Развернуть
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500 с мощностью 2500 Вт предназначен для обогрева площади до 30 м?. Нагревательный элемент Hedgehog с монолитной конструкцией обеспечивает равномерное распределение тепла и бесшумную работу. Благодаря инверторной технологии прибор отличается экономичным расходом энергии и стабильным функционированием без перепадов температуры. Блок управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем гарантирует интуитивное управление температурными показателями. Встроенный электронный термостат точно поддерживает заданный режим. Для удаленного контроля через приложение на мобильном устройстве в конвекторе реализован модуль Wi-Fi. Обогреватель оснащен ножками с колесиками и креплением на задней стороне для настенного монтажа. Технология защиты с отключением при перегреве повышает безопасность в использовании Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI4-2500.
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Отзывы


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