Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 340 руб.
В наличии
Код товара: 505653
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
38х19х18
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
IP-камера DS-2CD2683G2-IZS является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
IP-камера DS-2CD2683G2-IZS является 8 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Видеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS - этот товар вы можете купить по цене 17340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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