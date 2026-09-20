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Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro

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Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 1
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 2
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 3
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 4
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 5
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 6
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 7
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 8
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 9
Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 1
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 2
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 3
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 4
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 5
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 6
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 7
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 8
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 9
  • Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 502103
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватели
Вес, кг.
12.6

Описание товара Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro

Современный водонагреватель, продолжение легендарного Flat Plus. В этой модели собраны лучшие технологии Thermex: плоский дизайн, стойкие к коррозии нержавеющие внутренние баки и удобное сенсорное управление. Плоский и компактный водонагреватель заслужил признание не только скоростью нагрева, но и способностью легко размещаться даже в малогабаритных ванных и кухнях. Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире. Особая конструкция внутренних баков надежно защищена от гидроударов и перепадов температур. 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 С. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики и сообщения об ошибках.

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Современный водонагреватель, продолжение легендарного Flat Plus. В этой модели собраны лучшие технологии Thermex: плоский дизайн, стойкие к коррозии нержавеющие внутренние баки и удобное сенсорное управление. Плоский и компактный водонагреватель заслужил признание не только скоростью нагрева, но и способностью легко размещаться даже в малогабаритных ванных и кухнях. Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире. Особая конструкция внутренних баков надежно защищена от гидроударов и перепадов температур. 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 С. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики и сообщения об ошибках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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