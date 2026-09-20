Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Thermex IF 50 V Pro
Современный водонагреватель, продолжение легендарного Flat Plus. В этой модели собраны лучшие технологии Thermex: плоский дизайн, стойкие к коррозии нержавеющие внутренние баки и удобное сенсорное управление. Плоский и компактный водонагреватель заслужил признание не только скоростью нагрева, но и способностью легко размещаться даже в малогабаритных ванных и кухнях. Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире. Особая конструкция внутренних баков надежно защищена от гидроударов и перепадов температур. 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST. Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 С. В водонагревателе предусмотрена система самодиагностики и сообщения об ошибках.
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