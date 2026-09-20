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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro

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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
12 379 руб.  16 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 502020
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
21.5

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro

Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Level Pro




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный водонагреватель применяется в жилых и промышленных помещениях для бытового использования. Обладает всеми необходимыми производительными и защитными функциями, обеспечивает комфотное использование и долговечную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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