Автоакустика Infinity REF6532IX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Импеданс
3 Ом
Модель
REF6532IX
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
16.5
Номинальная мощность
60
Максимальная мощность
180
Диаметр излучателя
16.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х10
Вес, кг.
3
Описание товара Автоакустика Infinity REF6532IX
Автомобильные колонки Referencexпредназначены для привнесения фирменного звучания Infinity в самый широкий перечень автомобилей. Infinity REF6532IX обладают крупногабаритными вуферами Plus One, которые обеспечивают большую (по сравнению с конкурентными моделями аналогичного диаметра) площадь диффузора для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских ячеек. Автомобильная акустика Infinity REF6532IX - идеальное обновление для вашего авто.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Импеданс
3 Ом
Модель
REF6532IX
Чувствительность
93 дБ
Ширина, см
16.5
Номинальная мощность
60
Максимальная мощность
180
Диаметр излучателя
16.5 см
Страна производитель
Китай
Автомобильные колонки Referencexпредназначены для привнесения фирменного звучания Infinity в самый широкий перечень автомобилей. Infinity REF6532IX обладают крупногабаритными вуферами Plus One, которые обеспечивают большую (по сравнению с конкурентными моделями аналогичного диаметра) площадь диффузора для более высокого басового отклика и повышения производительности. Добавьте к этому недавно разработанные оптимизированные корзины, которые позволят установить колонки в большинство заводских ячеек. Автомобильная акустика Infinity REF6532IX - идеальное обновление для вашего авто.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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