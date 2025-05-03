Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
В наличии
Код товара: 501841
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, г.
200
Описание товара Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Достоинства:
Комментарий:
Пока что вроде работает, проблем не заметил
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте, хорошо упакован. Установлен без проблем. Замечаний пока нет.
Достоинства:
Комментарий:
провода разноцветные, обращайте внимание кому критично
Достоинства:
Комментарий:
ну неплохо неплохо да нрайца
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй покупаю от этой фирмы! Первый работает уже 3й год, вот только первый точно такой же я когда брал, был с черными проводами, а этот с обычными! Взял повторно, этой фирмы потому что, хорошо себя показал, в процессе эксплуатации! Посмотрим сколько этот прослужит! минус бал за то что продавец не указал какие провода на блоки разной мощности идут!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, хоть под нагрузкой и выдает, далеко не заявленные характеристики(
Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
Достоинства:
Комментарий:
Пока что вроде работает, проблем не заметил
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте, хорошо упакован. Установлен без проблем. Замечаний пока нет.
Достоинства:
Комментарий:
провода разноцветные, обращайте внимание кому критично
Достоинства:
Комментарий:
ну неплохо неплохо да нрайца
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй покупаю от этой фирмы! Первый работает уже 3й год, вот только первый точно такой же я когда брал, был с черными проводами, а этот с обычными! Взял повторно, этой фирмы потому что, хорошо себя показал, в процессе эксплуатации! Посмотрим сколько этот прослужит! минус бал за то что продавец не указал какие провода на блоки разной мощности идут!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, хоть под нагрузкой и выдает, далеко не заявленные характеристики(