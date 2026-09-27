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Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)

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Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 4
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 5
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 6
Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)
2 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.66

Описание товара Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)

Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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