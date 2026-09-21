Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White
Мощный и надёжный блок питания PCcooler на 450 Вт справится даже с продвинутыми комплектующими. Форм-фактор ATX делает его универсальным решением для большинства современных ПК, а шесть разъёмов SATA легко обеспечат подключение нескольких накопителей. Для видеокарты предусмотрено два удобных кабеля 6+2 pin — хорошый выбор для систем с производительными видеоускорителями. Подключение материнской платы через разъём 20+4 pin, а для процессора — сразу два 4+4 pin. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором трудится тихо и стабильно, надёжно защищая начинку от перегрева. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует разумный баланс между экономичностью и производительностью. Надёжный, увесистый корпус — 1,763 кг — подчёркивает серьёзный подход к питанию вашего ПК.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
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