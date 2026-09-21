Top.Mail.Ru
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 10
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 11
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 12
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 13
Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 11
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 12
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 13
  • Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714473
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.76

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White

Мощный и надёжный блок питания PCcooler на 450 Вт справится даже с продвинутыми комплектующими. Форм-фактор ATX делает его универсальным решением для большинства современных ПК, а шесть разъёмов SATA легко обеспечат подключение нескольких накопителей. Для видеокарты предусмотрено два удобных кабеля 6+2 pin — хорошый выбор для систем с производительными видеоускорителями. Подключение материнской платы через разъём 20+4 pin, а для процессора — сразу два 4+4 pin. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором трудится тихо и стабильно, надёжно защищая начинку от перегрева. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует разумный баланс между экономичностью и производительностью. Надёжный, увесистый корпус — 1,763 кг — подчёркивает серьёзный подход к питанию вашего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный и надёжный блок питания PCcooler на 450 Вт справится даже с продвинутыми комплектующими. Форм-фактор ATX делает его универсальным решением для большинства современных ПК, а шесть разъёмов SATA легко обеспечат подключение нескольких накопителей. Для видеокарты предусмотрено два удобных кабеля 6+2 pin — хорошый выбор для систем с производительными видеоускорителями. Подключение материнской платы через разъём 20+4 pin, а для процессора — сразу два 4+4 pin. Активная система охлаждения с крупным 120-мм вентилятором трудится тихо и стабильно, надёжно защищая начинку от перегрева. Сертификат 80 PLUS Standard гарантирует разумный баланс между экономичностью и производительностью. Надёжный, увесистый корпус — 1,763 кг — подчёркивает серьёзный подход к питанию вашего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания PcCooler ATX 450W P3-F450-W1H 80 Plus White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...